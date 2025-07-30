Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Report, в поздравлении в частности говорится:

"Ваше величество,

Дорогой брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу по случаю 30 Июля – национального праздника Королевства Марокко.

Отношения между нашими народами и странами, связанными друг с другом исламской солидарностью, общими религиозно-духовными ценностями, имеют для нас большое значение. Сегодняшний уровень межгосударственных отношений, развивающихся в духе взаимного уважения и доверия, вызывает удовлетворение.

Уверен, что нашими совместными усилиями традиционно дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах двух народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему братскому народу - постоянного благополучия и процветания".