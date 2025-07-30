Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника этой страны.
Как сообщает Report, в поздравлении в частности говорится:
"Ваше величество,
Дорогой брат,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу по случаю 30 Июля – национального праздника Королевства Марокко.
Отношения между нашими народами и странами, связанными друг с другом исламской солидарностью, общими религиозно-духовными ценностями, имеют для нас большое значение. Сегодняшний уровень межгосударственных отношений, развивающихся в духе взаимного уважения и доверия, вызывает удовлетворение.
Уверен, что нашими совместными усилиями традиционно дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах двух народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему братскому народу - постоянного благополучия и процветания".