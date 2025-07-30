О нас

Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко

Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника этой страны.
Внешняя политика
30 июля 2025 г. 11:11
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Report, в поздравлении в частности говорится:

"Ваше величество,

Дорогой брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу по случаю 30 Июля – национального праздника Королевства Марокко.

Отношения между нашими народами и странами, связанными друг с другом исламской солидарностью, общими религиозно-духовными ценностями, имеют для нас большое значение. Сегодняшний уровень межгосударственных отношений, развивающихся в духе взаимного уважения и доверия, вызывает удовлетворение.

Уверен, что нашими совместными усилиями традиционно дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах двух народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему братскому народу - постоянного благополучия и процветания".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates King of Morocco
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Mərakeşin Kralını təbrik edib

Другие новости из категории

МИД Азербайджана поздравил Марокко с национальным днем
МИД Азербайджана поздравил Марокко с национальным днем
30 июля 2025 г. 10:56
Польша назначила нового военного атташе в Азербайджан
Польша назначила нового военного атташе в Азербайджан
30 июля 2025 г. 09:39
Новый посол Израиля в Азербайджане прибыл в Баку
Новый посол Израиля в Азербайджане прибыл в Баку
30 июля 2025 г. 09:11
Король Саудовской Аравии и наследный принц приглашены на форум ООН по градостроительству в Баку
Король Саудовской Аравии и наследный принц приглашены на форум ООН по градостроительству в Баку
29 июля 2025 г. 23:10
В Баку обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в сфере медиа
В Баку обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в сфере медиа
29 июля 2025 г. 22:25
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 6-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов
ФотоСпикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 6-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов
29 июля 2025 г. 21:12
Посол: Пекин готов к сотрудничеству с Баку в целях продвижения взаимовыгодного партнерства
Посол: Пекин готов к сотрудничеству с Баку в целях продвижения взаимовыгодного партнерства
29 июля 2025 г. 20:06
Атташе Китая: Военное сотрудничество с Азербайджаном продолжит успешно развиваться и достигнет новых высот
Атташе Китая: Военное сотрудничество с Азербайджаном продолжит успешно развиваться и достигнет новых высот
29 июля 2025 г. 20:04
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Байрамов принял представителя ЮНИСЕФ по случаю завершения ее деятельности в Азербайджане
ФотоБайрамов принял представителя ЮНИСЕФ по случаю завершения ее деятельности в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi