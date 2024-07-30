Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Его величеству Мухаммеду VI.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
Дорогой Брат,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Королевства Марокко.
Мы придаем большое значение развитию азербайджано-марокканских отношений дружбы и сотрудничества, основанных на добрых традициях. Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия на пути дальнейшего укрепления межгосударственных отношений на благо наших народов, расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему братскому народу - постоянного благополучия и процветания".