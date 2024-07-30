Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил королю Марокко Его величеству Мухаммеду VI поздравительное письмо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Его величеству Мухаммеду VI.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Королевства Марокко.

Мы придаем большое значение развитию азербайджано-марокканских отношений дружбы и сотрудничества, основанных на добрых традициях. Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия на пути дальнейшего укрепления межгосударственных отношений на благо наших народов, расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему братскому народу - постоянного благополучия и процветания".