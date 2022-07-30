Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительно письмо королю Марокко Мухаммеду VI.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Мой дорогой брат,
От своего имени и от имени азербайджанского народа рад передать Вам и в Вашем лице братскому народу Марокко самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.
Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-марокканских традиционных дружественных связей, в полной мере использовать потенциал нашего сотрудничества, представляющего взаимный интерес, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, особенно в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.
В такой знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу - вечного мира и процветания".