Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

14:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительно письмо королю Марокко Мухаммеду VI.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Мой дорогой брат,

От своего имени и от имени азербайджанского народа рад передать Вам и в Вашем лице братскому народу Марокко самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-марокканских традиционных дружественных связей, в полной мере использовать потенциал нашего сотрудничества, представляющего взаимный интерес, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, особенно в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В такой знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу - вечного мира и процветания".