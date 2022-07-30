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Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко 14:50
Внешняя политика
30 июля 2022 г. 15:04
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительно письмо королю Марокко Мухаммеду VI.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Мой дорогой брат,

От своего имени и от имени азербайджанского народа рад передать Вам и в Вашем лице братскому народу Марокко самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-марокканских традиционных дружественных связей, в полной мере использовать потенциал нашего сотрудничества, представляющего взаимный интерес, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, особенно в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В такой знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу - вечного мира и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates King of Morocco
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Mərakeş kralını təbrik edib

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