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Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгийцев

Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгийцев Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгийцев
Внешняя политика
21 июля 2025 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгийцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Бельгийцев Филиппу по случаю национального праздника этой страны, сообщает Report.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates King of Belgium
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Belçikalıların Kralını təbrik edib

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