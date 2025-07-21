Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Бельгийцев Филиппу по случаю национального праздника этой страны, сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля БельгийцевПрезидент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгийцев Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгийцев
Внешняя политика
21 июля 2025 г. 11:10
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates King of Belgium
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Belçikalıların Kralını təbrik edib