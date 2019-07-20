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Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии Филиппа в связи с национальным праздником. 

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана, в тексте письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всем бельгийцам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны. 

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Бельгии - постоянного мира и благосостояния".

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