Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии Филиппа в связи с национальным праздником.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана, в тексте письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всем бельгийцам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Бельгии - постоянного мира и благосостояния".