Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бахрейна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Бахрейна Его величеству Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе по случаю национального праздника этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Бахрейна Его величеству Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Бахрейн.

Верю, что мы и впредь будем продолжать усилия по расширению азербайджано-бахрейнских связей, развитию традиционных отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Бахрейна благополучия и процветания".