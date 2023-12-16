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Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бахрейна

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бахрейна Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.
Внешняя политика
16 декабря 2023 г. 11:11
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бахрейна

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Бахрейн.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и Бахрейном, расширения нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Бахрейна – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates King of Bahrain
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Bəhreyn Kralını təbrik edib

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