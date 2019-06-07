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Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании

Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил королеве Великобритании и Северной Ирландии Ее Величеству Елизавете II поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Ваше Величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Рождения Королевы.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного благополучия и процветания".

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