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Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с юбилеем

Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с юбилеем 17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 12:37
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с юбилеем

17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как передает Report, глава нашего государства поздравил Касым-Жомарта Токаева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, новых успехов в деятельности во имя развития и процветания Казахстана.

Президент Казахстана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

С удовлетворением вспомнив о своем визите в Казахстан в апреле этого года, президент Азербайджана еще раз выразил признательность за оказанное гостеприимство, подчеркнул, что визит был успешным и придал мощный импульс развитию двусторонних связей.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

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Версия на английском языке President Aliyev congratulates his Kazakh counterpart on jubilee
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidentinə zəng edib, onu yubileyi münasibətilə təbrik edib

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