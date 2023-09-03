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Президент Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино

Президент Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино господину Алессандро Скарано и госпоже Адель Тоннини.
Внешняя политика
3 сентября 2023 г. 11:17
Президент Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино господину Алессандро Скарано и госпоже Адель Тоннини.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Сан-Марино – Дня Республики, передаю наилучшие пожелания.

В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev San-Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

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