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Президент Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Республики Сан-Марино

Президент Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Республики Сан-Марино Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Алессандро Росси и госпоже Милене Гасперони по случаю национального праздника этой страны.
Внешняя политика
3 сентября 2024 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Республики Сан-Марино

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Алессандро Росси и госпоже Милене Гасперони по случаю национального праздника этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики, передаю наилучшие пожелания.

В столь прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Captains Regent of Republic of San Marino
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev San-Marino Respublikasının Regent Kapitanlarını təbrik edib

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