Президент Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Республики Сан-Марино

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Алессандро Росси и госпоже Милене Гасперони по случаю национального праздника этой страны.

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Алессандро Росси и госпоже Милене Гасперони по случаю национального праздника этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики, передаю наилучшие пожелания.

В столь прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.