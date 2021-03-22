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Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана

Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо gрезиденту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви
Внешняя политика
22 марта 2021 г. 15:53
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице вашему братскому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю 23 марта - Дня Пакистана.

Связи между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан опираются на волю наших братских народов, обладающих общими историческими, религиозными, культурными корнями. Нынешний высокий уровень нашего стратегического партнерства, построенного на таких прочных основах, вызывает большое удовлетворение.

Решительная и однозначная позиция, безоговорочная поддержка нашего правого дела и солидарность, продемонстрированные Пакистаном в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана, очень высоко оцениваются нашим народом.

Я придаю особое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Убежден, что наши межгосударственные отношения, основывающиеся на взаимном доверии, поддержке и солидарности, плодотворное сотрудничество, как на двусторонней, так и многосторонней основе, нашими совместными усилиями будут и впредь успешно продолжаться и расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу Пакистана - постоянного мира и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Pakistan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Pakistanın dövlət başçısını təbrik edib

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