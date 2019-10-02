Президент Ильхам Алиев поздравил главу Германии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Федеративной Республики Германии – Дня германского единства.

Азербайджано-германские связи охватывают широкий спектр. Конструктивный политический диалог, плодотворное экономическое сотрудничество и гуманитарный обмен между нашими странами являются важными факторами, характеризующими наши взаимотношения.

Верю, что наше сотрудничество в двусторонней и многосторонней плоскости, и впредь устойчиво развиваясь, будет полезным во всех отношениях для наших стран и народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Германии постоянного благополучия и процветания".