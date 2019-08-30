Президент Ильхам Алиев поздравил глав Кыргызстана и Малайзии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.
Уверен, что отношения традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном будут постоянно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.
В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю братскому народу Кыргызстана мира и благосостояния".
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии Его величеству аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину Аль-Мустафе Биллах Шаху Ибни Султану Хаджи Ахмаду Шаху аль-Мустаину Биллаху.
В тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Малайзии - Днем независимости.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией и впредь будут развиваться в интересах наших народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Малайзии - постоянного благополучия и процветания".
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