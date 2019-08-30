Президент Ильхам Алиев поздравил глав Кыргызстана и Малайзии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.

Уверен, что отношения традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном будут постоянно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю братскому народу Кыргызстана мира и благосостояния".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии Его величеству аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину Аль-Мустафе Биллах Шаху Ибни Султану Хаджи Ахмаду Шаху аль-Мустаину Биллаху.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Малайзии - Днем независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией и впредь будут развиваться в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Малайзии - постоянного благополучия и процветания".