Президент Ильхам Алиев поздравил глав Хорватии и Словении

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Хорватия госпоже Колинде Грабар-Китарович.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем государственности.
Динамика развития азербайджано-хорватских отношений вызывает удовлетворение. Уверен, что стратегическое партнерство между нашими странами, сотрудничество в ряде областей, представляющих взаимный интерес, и впредь будут успешно продолжаться в интересах двух народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Хорватии - благополучия и процветания".
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Словения господину Боруту Пахору.
В тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Словения – Дня государственности.
Убежден, что отношения между нашими странами всегда будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах двух народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Словении - благополучия и процветания".
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