Президент Ильхам Алиев поздравил глав Хорватии и Словении

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Хорватия госпоже Колинде Грабар-Китарович.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем государственности.

Динамика развития азербайджано-хорватских отношений вызывает удовлетворение. Уверен, что стратегическое партнерство между нашими странами, сотрудничество в ряде областей, представляющих взаимный интерес, и впредь будут успешно продолжаться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Хорватии - благополучия и процветания".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Словения господину Боруту Пахору.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Словения – Дня государственности.

Убежден, что отношения между нашими странами всегда будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах двух народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Словении - благополучия и процветания".