Президент Ильхам Алиев поздравил финского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндии Саули Ниинисте по случаю национального праздника Финляндии – Дня Независимости.
Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Финляндской Республики – Днем независимости.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Финляндии постоянного благополучия и процветания".