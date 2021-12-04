Президент Ильхам Алиев поздравил финского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндии Саули Ниинисте по случаю национального праздника Финляндии – Дня Независимости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндии Саули Ниинисте по случаю национального праздника Финляндии – Дня Независимости.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Финляндской Республики – Днем независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Финляндии постоянного благополучия и процветания".