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Президент Ильхам Алиев поздравил финского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил финского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндии Саули Ниинисте по случаю национального праздника Финляндии – Дня Независимости.
Внешняя политика
4 декабря 2021 г. 14:48
Президент Ильхам Алиев поздравил финского коллегу
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндии Саули Ниинисте по случаю национального праздника Финляндии – Дня Независимости.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Финляндской Республики – Днем независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Финляндии постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani president congratulates Finnish counterpart 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti finlandiyalı həmkarını təbrik edib

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