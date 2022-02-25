Президент Ильхам Алиев поздравил Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю дня его рождения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

"Уважаемый господин Президент,

"Дорогой Брат,

Рад передать Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Под Вашим мудрым и дальновидным руководством братская Турецкая Республика сегодня является сильным и могущественным государством, добившимся важных успехов во всех сферах, завоевавшим большой авторитет на международной арене. Пройденный Вашей страной всесторонний путь развития и успехи, достигнутые ею благодаря Вашему решительному лидерству и многогранной деятельности, нас искренне радуют и воодушевляют.

Вам принадлежит незаменимая роль в повышении на сегодняшний высший уровень азербайджано-турецких отношений, источником которых является непоколебимая воля наших народов и которые основаны на принципе «Одна нация, два государства». Ваши постоянные усилия на пути укрепления нашего единства и союзничества, неизменная поддержка делу восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения наших земель от оккупации, снискали Вам глубокое уважение и почтение в нашей стране.

Пользуясь случаем, хочу выразить удовлетворение ратификацией Шушинской декларации, которая представляет историческое значение. Этот документ открывает новую страницу в азербайджано-турецких стратегических союзнических отношениях, вносит вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе. Мы намерены и дальше расширять и диверсифицировать наше сотрудничество и плодотворную деятельность с братской Турцией, которые день ото дня обогащаются новым содержанием.

Дорогой Брат,

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, новых успехов в ответственной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Турции", - говорится в письме.