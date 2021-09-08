Президент Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

С удовольствием выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления от своего имени и от имени азербайджанского народа по случаю 30-летия независимости Республики Таджикистан.

В годы независимости под Вашим мудрым руководством Ваша страна, двигаясь по пути стабильного развития, добилась успехов в деле укрепления государственности и социально-экономического прогресса, а также завоевала авторитет на международном уровне. Азербайджанская Республика искренне радуется достижениям Вашей дружественной страны.

Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, основанных на добрых и богатых традициях. Постоянно расширяющийся политический диалог на высоком уровне между нашими странами, взаимные визиты, плодотворное сотрудничество в торгово- экономической сфере являются основными факторами, характеризующими наши многовекторные отношения.

Уверен, что мы будем и впредь успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление наших традиционных дружественных связей и дальнейшее расширение сферы нашего сотрудничества.

В этот знаменательный день, уважаемый Эмомали Шарифович, еще раз поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу Таджикистана - мира и благополучия".