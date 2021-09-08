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Президент Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона

Президент Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.
Внешняя политика
8 сентября 2021 г. 15:44
Президент Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

С удовольствием выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления от своего имени и от имени азербайджанского народа по случаю 30-летия независимости Республики Таджикистан.

В годы независимости под Вашим мудрым руководством Ваша страна, двигаясь по пути стабильного развития, добилась успехов в деле укрепления государственности и социально-экономического прогресса, а также завоевала авторитет на международном уровне. Азербайджанская Республика искренне радуется достижениям Вашей дружественной страны.

Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, основанных на добрых и богатых традициях. Постоянно расширяющийся политический диалог на высоком уровне между нашими странами, взаимные визиты, плодотворное сотрудничество в торгово- экономической сфере являются основными факторами, характеризующими наши многовекторные отношения.

Уверен, что мы будем и впредь успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление наших традиционных дружественных связей и дальнейшее расширение сферы нашего сотрудничества.

В этот знаменательный день, уважаемый Эмомали Шарифович, еще раз поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу Таджикистана - мира и благополучия".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his Tajik counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Emoməli Rəhmonu təbrik edib

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