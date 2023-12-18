Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Государства Катар

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш братский народ по случаю национального праздника Государства Катар.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия для укрепления азербайджано-катарских межгосударственных отношений, основанных на добрых традициях, расширения круга охвата нашего сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара – постоянного мира и процветания".