Президент Ильхам Алиев поздравил эфиопского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворк Зевде поздравительное послание по случаю национального праздника этой страны.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворк Зевде поздравительное послание по случаю национального праздника этой страны.

Как передает Report, поздравляя президента Сахле-Ворк Зевде и народ Эфиопии с национальным праздником, глава государства подчеркнул: "Верю, что двусторонние отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в интересах наших народов, наше эффективное сотрудничество в рамках международных институтов будет расширяться".