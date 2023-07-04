Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный американский народ по случаю национального праздника Соединенных Штатов Америки - Дня независимости, передаю свои наилучшие пожелания.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, динамично развиваясь на основе дружбы и сотрудничества, в ряде областей поднялись на уровень стратегического партнерства. Борьба с глобальными вызовами, международным терроризмом, наша активная и эффективная совместная работа в вопросах безопасности, взаимодействие широкого спектра в экономической сфере являются основными факторами, характеризующими наши двусторонние отношения.

Наше плодотворное сотрудничество в энергетической сфере вызывает удовлетворение. Соединенные Штаты на всех этапах решительно и последовательно поддерживали энергетическую стратегию Азербайджана. Мы особо ценим тесное сотрудничество наших стран в обеспечении энергетической безопасности, всестороннюю поддержку США в реализуемых нами крупномасштабных транснациональных проектах.

В настоящее время сформировались благоприятные условия для установления устойчивого мира на Южном Кавказе. Мы высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений, в процессе подготовки мирного договора на основе норм и принципов международного права.

Уважаемый господин Президент,

Сегодня мы, используя большой потенциал взаимодействия в ряде областей, настроены на дальнейшее расширение наших связей с США. Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия на пути развития и укрепления основанного на взаимном доверии и поддержке партнерства между Азербайджаном и США в интересах наших государств и народов.

Пользуясь случаем, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Соединенных Штатов Америки – постоянного благополучия".