О нас

Президент Ильхам Алиев: Повестка дня азербайджано-венгерских связей расширяется

Президент Ильхам Алиев: Повестка дня азербайджано-венгерских связей расширяется Повестка дня азербайджано-венгерских связей расширяется, по всем направлениям уже есть хорошие результаты.
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 12:48
Президент Ильхам Алиев: Повестка дня азербайджано-венгерских связей расширяется

Повестка дня азербайджано-венгерских связей расширяется, по всем направлениям уже есть хорошие результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем.

С удовлетворением вспомнив свой последний визит в Венгрию, глава государства еще раз высоко оценил проявленные во время этого визита Президентом и премьер-министром Венгрии гостеприимство и усилия для тесного сотрудничества. Подчеркнув, что визит дал хорошие результаты, Президент Ильхам Алиев отметил важность посещения Мартоном Надем нашей страны с точки зрения развития двусторонних отношений. Глава государства сказал, что визит министра экономического развития Венгрии создает хорошую возможность для определения направлений будущего сотрудничества на основе достигнутых договоренностей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan-Macarıstan əlaqələrinin gündəliyi genişlənib"

Экслюзивные новости

Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi