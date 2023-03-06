Президент Ильхам Алиев: Повестка дня азербайджано-венгерских связей расширяется

Повестка дня азербайджано-венгерских связей расширяется, по всем направлениям уже есть хорошие результаты.

Повестка дня азербайджано-венгерских связей расширяется, по всем направлениям уже есть хорошие результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем.

С удовлетворением вспомнив свой последний визит в Венгрию, глава государства еще раз высоко оценил проявленные во время этого визита Президентом и премьер-министром Венгрии гостеприимство и усилия для тесного сотрудничества. Подчеркнув, что визит дал хорошие результаты, Президент Ильхам Алиев отметил важность посещения Мартоном Надем нашей страны с точки зрения развития двусторонних отношений. Глава государства сказал, что визит министра экономического развития Венгрии создает хорошую возможность для определения направлений будущего сотрудничества на основе достигнутых договоренностей.