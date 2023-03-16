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Президент Ильхам Алиев: После землетрясения в Турции Азербайджан мобилизовался для оказания помощи братской стране

Президент Ильхам Алиев: После землетрясения в Турции Азербайджан мобилизовался для оказания помощи братской стране Как только произошло землетрясение правительство и народ Азербайджана мобилизовались для оказания гуманитарной помощи братской Турции.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 15:23
Президент Ильхам Алиев: После землетрясения в Турции Азербайджан мобилизовался для оказания помощи братской стране

Как только произошло землетрясение правительство и народ Азербайджана мобилизовались для оказания гуманитарной помощи братской Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

Глава государства отметил, что в зону землетрясения из Азербайджана было отправлено 940 человек, в том числе спасатели, медицинский персонал и волонтеры. "По числу спасателей, отправленных в Турцию, Азербайджан был первым среди стран мира. В результате усилий наших спасателей и врачей из-под завалов живыми были извлечены 53 человека. Также под завалами были обнаружены тела 780 человек. Наш медицинский персонал оказал медицинские услуги в общей сложности более чем 3 тысячам человек", - сказал президент Ильхам Алиев.

Он добавил, что на сегодняшний день на банковские счета AFAD и других гуманитарных организаций переведено более 45 миллионов долларов США. Кроме того, в братскую Турцию доставлено 5300 тонн гуманитарной помощи.

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Версия на английском языке President: The government and people of Azerbaijan were mobilized to provide humanitarian aid to brotherly Türkiye the moment the earthquake struck
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan hökuməti və xalqı zəlzələ baş verən andan qardaş Türkiyəyə humanitar yardımlar etmək üçün səfərbər olub"

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