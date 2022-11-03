Президент Ильхам Алиев поручил приобрести турецкий электромобиль Togg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил приобрести турецкий электромобиль Тogg.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил приобрести турецкий электромобиль Тogg.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, президент Ильхам Алиев изъявил желание приобрести два электромобиля турецкого производства в ходе телефонного разговора.

Отметим, что 2 ноября президент Азербайджана поздравил турецкого коллегу с запуском массового производства Togg.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей супругой Аминой Эрдоган испытали электромобиль Togg. Глава государства в своем выступлении перед работниками завода Гемлик отметил, что в течение года будет произведено 175 тысяч автомобилей, а к 2030 году производство превысит 1 миллион.