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Президент Ильхам Алиев поручил приобрести турецкий электромобиль Togg

Президент Ильхам Алиев поручил приобрести турецкий электромобиль Togg Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил приобрести турецкий электромобиль Тogg.
Внешняя политика
3 ноября 2022 г. 10:16
Президент Ильхам Алиев поручил приобрести турецкий электромобиль Togg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил приобрести турецкий электромобиль Тogg.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, президент Ильхам Алиев изъявил желание приобрести два электромобиля турецкого производства в ходе телефонного разговора.

Отметим, что 2 ноября президент Азербайджана поздравил турецкого коллегу с запуском массового производства Togg.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей супругой Аминой Эрдоган испытали электромобиль Togg. Глава государства в своем выступлении перед работниками завода Гемлик отметил, что в течение года будет произведено 175 тысяч автомобилей, а к 2030 году производство превысит 1 миллион.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev orders two Togg electric cars from Turkiye
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Türkiyədən iki ədəd “Togg” elektromobili almaq üçün sifariş verib

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