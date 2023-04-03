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Президент Ильхам Алиев: Помощь Азербайджана Турции - братский долг

Президент Ильхам Алиев: Помощь Азербайджана Турции - братский долг Помощь Азербайджана Турции является братским долгом.
Внешняя политика
3 апреля 2023 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев: Помощь Азербайджана Турции - братский долг

Помощь Азербайджана Турции является братским долгом.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, приняв технического директора турецкой компании "Байкар" Сельчука Байрактара.

Еще раз пожелав упокоения душ погибших во время землетрясения, президент Ильхам Алиев расценил помощь Азербайджана Турции как братский долг.

С удовлетворением вспомнив о недавней встрече с президентом Турции в Анкаре и визитах Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, президент Азербайджана отметил, что визиты президента Турции на наши освобожденные от оккупации территории имеют особое значение.

Отметив, что оборонная промышленность Турции за последние годы добилась очень больших успехов, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ведущую роль в этом отношении играет деятельность компании "Байкар". Он еще раз отметил роль, которую продукция этой компании сыграла в уничтожении военной техники армянских оккупантов в период Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Türkiyəyə yardım qardaşlıq borcumuzdur"

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