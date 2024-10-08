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Президент Ильхам Алиев: Политика санкций в межотношениях не имеет права на существование 

Президент Ильхам Алиев: Политика санкций в межотношениях не имеет права на существование  Политика санкций в международных отношениях не имеет право на существование.
Внешняя политика
8 октября 2024 г. 21:26
Президент Ильхам Алиев: Политика санкций в межотношениях не имеет права на существование 

Политика санкций в международных отношениях не имеет права на существование.

Как сообщает Report, об этом каналу "Россия-1" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос о санкциях, наложенных на РФ.

"Тем более, когда эти санкции незаконны и налагаются совершенно необоснованно и селективно. Поэтому мы категорически выступаем против всяких санкций и считаем, что международное сообщество должно консолидировано выразить свою позицию", - сказал глава государства, продолжая свою мысль.

По словам Ильхама Алиева, Азербайджан выразил свою позицию по этому поводу.

"На нас санкции были наложены в 1992 году по надуманному обвинению о том, что мы блокируем Армению в то время, когда наши территории находились под армянской оккупацией", - отметил президент, добавив, что санкции были отменены в 2001 году, когда Соединенным Штатам было необходимо осуществлять транзит своих грузов воздушным, наземным и морским путями в Афганистан через территорию Азербайджана.

"И каждый год президент Соединенных Штатов, независимо от партийной принадлежности, эти санкции своим решением отменял. До того момента, когда США бежали из Афганистана, - сказал глава государства.- И когда я их обвинил в неблагодарности, я считаю, что это не самое жесткое слово, которое можно использовать в данном контексте".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Sanksiya siyasətinin mövcud olmağa haqqı yoxdur

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