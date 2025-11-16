Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом в Узбекистан
Внешняя политика
- 16 ноября, 2025
- 20:49
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих официальных страницах в соцсетях публикацией в связи с визитом в Узбекистан.
Report представляет публикацию:
