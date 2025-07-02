Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в соцсети "X" о встрече с узбекским коллегой
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в соцсети "X" о встрече с узбекским коллегойПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев разместил на своей официальной странице в социальной сети X публикацию о встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, находящимся с государственным визитом в Азербайджане.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил на своей официальной странице в социальной сети X публикацию о встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, находящимся с государственным визитом в Азербайджане.