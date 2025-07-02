Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в соцсети "X" о встрече с узбекским коллегой

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в соцсети "X" о встрече с узбекским коллегой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил на своей официальной странице в социальной сети X публикацию о встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, находящимся с государственным визитом в Азербайджане.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил на своей официальной странице в социальной сети X публикацию о встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, находящимся с государственным визитом в Азербайджане. Report представляет данную публикацию: Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda dövlət səfərində olan Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb. (02.07.2025) pic.twitter.com/RXI4XoRE35 — İlham Əliyev (@azpresident) July 2, 2025 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram