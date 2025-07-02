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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в соцсети "X" о встрече с узбекским коллегой

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в соцсети "X" о встрече с узбекским коллегой Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил на своей официальной странице в социальной сети X публикацию о встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, находящимся с государственным визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 23:36
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в соцсети X о встрече с узбекским коллегой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил на своей официальной странице в социальной сети X публикацию о встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, находящимся с государственным визитом в Азербайджане.

Report представляет данную публикацию:

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Версия на азербайджанском языке Видеоİlham Əliyev sosial şəbəkə hesabında özbəkistanlı həmkarıyla görüşü ilə bağlı paylaşım edib

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