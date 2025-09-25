Президент Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за поддержку мирного процесса между Баку и Ереваном

В целом, договоренности, достигнутые в ходе моего визита в США в августе, имеют историческое значение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства поблагодарил президента США Дональда Трампа за открытие новой страницы в азербайджано-американских отношениях, за его решение вывести отношения на уровень стратегического партнерства и за поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.