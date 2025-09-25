Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Президент Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за поддержку мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 21:03
    В целом, договоренности, достигнутые в ходе моего визита в США в августе, имеют историческое значение.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава государства поблагодарил президента США Дональда Трампа за открытие новой страницы в азербайджано-американских отношениях, за его решение вывести отношения на уровень стратегического партнерства и за поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

    Президент Ильхам Алиев 80-я сессия Генассамблеи ООН
