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Президент Ильхам Алиев поблагодарил страны, поддержавшие вступление Азербайджана в D8

Президент Ильхам Алиев поблагодарил страны, поддержавшие вступление Азербайджана в D8 Президент Ильхам Алиев выразил благодарность странам, поддержавшим вступление Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества (D-8).
Внешняя политика
19 декабря 2024 г. 20:05
Президент Ильхам Алиев поблагодарил страны, поддержавшие вступление Азербайджана в D8

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность странам, поддержавшим вступление Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества (D-8).

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в аккаунте президента Ильхама Алиева в соцсети X.

"Я выражаю благодарность главам государств и правительств Турции, Пакистана, Египта, Ирана, Индонезии, Малайзии, Нигерии и Бангладеш за принятие Азербайджана в члены Организации экономического сотрудничества (D-8) во время сегодняшнего саммита организации в Каире.

Поддержка кандидатуры Азербайджана является показателем искренней дружбы и сотрудничества с этими странами.

Организация D-8, созданная по инициативе Турции, действует уже около 30 лет, и впервые было принято решение о расширении. Это является предметом нашей гордости.

Я заверяю своих коллег, что Азербайджан вместе с другими странами не пожалеет усилий для дальнейшего развития организации и укрепления исламской солидарности", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın D8-ə namizədliyinə dəstək verən ölkələrə təşəkkür edib

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