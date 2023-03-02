Президент Ильхам Алиев поблагодарил страны-члены Движения неприсоединения за поддержку справедливой позиции Азербайджана

Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного соглашения, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного соглашения, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта в ходе выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить страны Движения неприсоединения за твердость, которую они проявили, поддержав справедливую позицию Азербайджана и не позволив Совету Безопасности ООН принять как в 2020-м, так и в 2022 годах односторонние и предвзятые антиазербайджанские заявления", - подчеркнул глава государства.