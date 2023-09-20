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Президент Ильхам Алиев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Азербайджана в ходе выступления на Генассамблее ОНН.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 01:29
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Ильхам Алиев поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Азербайджана в ходе выступления на Генассамблее ОНН.

Как сообщает Report, об этом глава государства написал в социальной сети.

"Дорогой брат, благодарю Вас за поддержку, оказанную Азербайджану во время Вашего выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Сегодня братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном и поддерживает нас в нашем правом деле. Азербайджан и Турция всегда вместе, и в радости, и в горе. Мы всегда отстаиваем правую позицию друг друга в международных организациях. Благодаря Шушинской декларации, наши отношения поднялись до уровня стратегического союзничества. И Вы, и я, постоянно напоминая выражение общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", являющееся символом нашего братства, возносим на новые вершины неразрывный союз между Азербайджаном и Турцией”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkür edib

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