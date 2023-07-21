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Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку

Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" поблагодарил дружественные и братские страны Центральной Азии за оказанную поддержку.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 20:22
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" поблагодарил дружественные и братские страны Центральной Азии за оказанную поддержку.

Как сообщает Report, отметив, что в Физулинском районе Узбекистаном строится школа, а Казахстаном - центр искусств, глава государства сказал, что строительство обоих объектов продолжается.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что школа должна быть готова к августу, а центр творчества молодежи - к концу года. "Это символы поддержки, и именно столько поддержки мы получили из-за границы после войны. Должен отметить, что это был очень важный жест и пример солидарности".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev göstərdikləri dəstəyə görə Mərkəzi Asiyadan olan dost ölkələrə təşəkkür edib

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