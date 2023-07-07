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Президент Ильхам Алиев поблагодарил Албанию за поддержку Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Албанию за поддержку Азербайджана Азербайджан и Албания создали особую динамику в двусторонних отношениях, основанную на дружбе и взаимной поддержке.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Албанию за поддержку Азербайджана

Азербайджан и Албания создали особую динамику в двусторонних отношениях, основанную на дружбе и взаимной поддержке.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

"Мы активно работаем в рамках международных организаций, поддерживая друг друга, прежде всего в ООН и Организации исламского сотрудничества. В то же время мы очень благодарны Албании за поддержку Азербайджана в тех организациях, где Азербайджан не представлен", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev expresses gratitude to Albania for supporting Azerbaijan in organizations where the country is not present
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycanın olmadığı təşkilatlarda ölkəmizi dəstəklədiyinə görə Albaniyaya minnətdarlıq edib

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