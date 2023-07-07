Президент Ильхам Алиев поблагодарил Албанию за поддержку Азербайджана

Азербайджан и Албания создали особую динамику в двусторонних отношениях, основанную на дружбе и взаимной поддержке.

Азербайджан и Албания создали особую динамику в двусторонних отношениях, основанную на дружбе и взаимной поддержке.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

"Мы активно работаем в рамках международных организаций, поддерживая друг друга, прежде всего в ООН и Организации исламского сотрудничества. В то же время мы очень благодарны Албании за поддержку Азербайджана в тех организациях, где Азербайджан не представлен", - подчеркнул глава государства.