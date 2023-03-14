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Президент Ильхам Алиев: Передача электроэнергии является одним из важнейших вопросов

Президент Ильхам Алиев: Передача электроэнергии является одним из важнейших вопросов Передача электроэнергии является одним из важнейших вопросов, так как сегодня наш экспортные возможности ограничиваются пропускной способностью.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 12:00
Президент Ильхам Алиев: Передача электроэнергии является одним из важнейших вопросов

Передача электроэнергии является одним из важнейших вопросов, так как сегодня наш экспортные возможности ограничиваются пропускной способностью.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

"Насколько я помню, максимальный объем составляет примерно 1000-1500 мегаватт пропускной способности через Грузию и Турцию. В обеих странах, в Грузии и Турции, есть участки с ограниченной пропускной способностью", - сказал глава государства, подчеркнув, что для увеличения пропускной способности в обе страны необходимо вложить дополнительные инвестиции.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘Transmission of electric energy is one of the most important issues’
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Elektrik enerjisinin ötürülməsi ən vacib məsələlərdən biridir"

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