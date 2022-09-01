О нас

Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой живописи “Мой Азербайджан” в Италии

Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой живописи “Мой Азербайджан” в Италии Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой изобразительного искусства "Мой Азербайджан", организованной по случаю открытия Центра азербайджанской культуры в новом здании посольства Азербайджана в Италии.
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 16:36
Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой живописи “Мой Азербайджан” в Италии

Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой изобразительного искусства "Мой Азербайджан", организованной по случаю открытия Центра азербайджанской культуры в новом здании посольства Азербайджана в Италии.

Кaк сообщает Report, на выставке представлены уникальные образцы азербайджанской живописи различных стилей, начиная от реализма и до модернизма и постмодернизма.

Отметим, что в ходе государственного визита в Италию в феврале 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с недвижимостью, предназначенной для посольства в Риме и Центра азербайджанской культуры при нем, дали поручения и рекомендации, связанные с капитальным ремонтом здания.

Было сообщено, что здание, построенное в 40-е годы прошлого века, расположено по адресу Виа Джованни Баттиста де Росси, 27 на территории Номентано-Вилла Торлония, где находятся дипломатические представительства.

Первый и второй этажи здания предназначены для Центра азербайджанской культуры, а 3-5 этажи - для посольства.

Начало деятельности Центра азербайджанской культуры в Риме, где сосредоточено богатейшее всемирное историческое наследие, является одним из важнейших шагов по пропаганде нашей страны, и служит популяризации на высшем уровне Азербайджана, считающегося колыбелью мультикультурализма в мире. Италия занимает особое место среди стран, где Фонд Гейдара под руководством первой леди Мехрибан Алиевой осуществляет важные меры по популяризации Азербайджана на мировом уровне. Начало функционирования Центра азербайджанской культуры в Риме откроет широкие возможности для популяризации богатого историко-культурного наследия нашей страны, осуществления между Азербайджаном и Италией более эффективной деятельности в культурной, научной, образовательной, гуманитарной сферах.

В оформлении интерьера Центра культуры использованы изображения государственных символов Азербайджана, элементы национальных ремесел, в том числе шебеке. В различных экспозиционных залах центра представлены экспонаты, отображающие историю Азербайджана. Все экспонаты, включая старинное оружие, изделия из меди, образцы коврового искусства, ювелирные изделия, национальная одежда и аксессуары, свидетельствуют о древней, богатой истории и культуре Азербайджана. В центре созданы все условия для проведения различных мероприятий и встреч.

Азербайджанские ковры являются одними из ценнейших жемчужин экспозиции в центре. В центре, где представлены образцы различных школ нашего национального ковроткачества, экспонируются в широком ассортименте старинные ковры и ковровые изделия. Здесь представлена информация на итальянском языке об истории азербайджанских школ ковроделия и этапах их развития. Кроме того, приведена обширная информация об азербайджанских миниатюрах, сформировавшемся в нашей стране с древних времен виде изобразительного искусства - школе миниатюры. В экспозиции, в которой представлены ювелирные изделия и предметы украшения, образцы всех направлений народного творчества, резьба по дереву, привлекают внимание и национальные костюмы Азербайджана.

В Центре азербайджанской культуры представлены книги о культуре, искусстве, ремеслах Азербайджана, наскальных рисунках, искусстве миниатюры, нашей национальной музыке, ювелирных украшениях, коврах, изданные Фондом Гейдара Алиева на итальянском языке. В центре также экспонируются изданные в Италии за последние годы книги по истории, культуре, литературе и внешней политике Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с выставкой изобразительного искусства «Мой Азербайджан», организованной по случаю открытия центра. На выставке представлены уникальные образцы азербайджанской живописи различных стилей, начиная от реализма и до модернизма и постмодернизма.

В центре также есть кабинет, оснащенный специальным оборудованием для проведения онлайн занятий, обучения азербайджанскому языку в рамках научно-образовательных обменов между двумя странами. Здесь также отведено широкое место популяризации азербайджанской музыки. Организована выставка наших старинных музыкальных инструментов и создан уголок из компакт-дисков азербайджанской музыки различных жанров и соответствующих изданий на итальянском языке. Кроме того, в центре созданы условия для приготовления блюд азербайджанской национальной кухни и проведения соответствующих мастер-классов и тренингов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev gets acquainted with art exhibition 'My Azerbaijan' in Italy
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev İtaliyada “Mənim Azərbaycanım” adlı rəsm sərgisi ilə tanış olub

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22
Президент: Уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы
Президент: Уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы
1 сентября 2022 г. 14:28
Ильхам Алиев: Между Италией и Азербайджаном очень сильные политико-экономические связи
Ильхам Алиев: Между Италией и Азербайджаном очень сильные политико-экономические связи
1 сентября 2022 г. 14:24
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение
1 сентября 2022 г. 11:59
Город Лачын, подвергшийся армянскому вандализму
ФотоГород Лачын, подвергшийся армянскому вандализму
1 сентября 2022 г. 09:32
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
31 августа 2022 г. 22:19
В Брюсселе прошла встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном
ФотоВ Брюсселе прошла встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном
31 августа 2022 г. 18:58
За последние 15 дней в Лачыне обнаружено 1 318 противопехотных мин 
За последние 15 дней в Лачыне обнаружено 1 318 противопехотных мин 
31 августа 2022 г. 16:29
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
31 августа 2022 г. 12:57
Шарль Мишель и Ильхам Алиев обсудили повестку встречи в Брюсселе
Шарль Мишель и Ильхам Алиев обсудили повестку встречи в Брюсселе
30 августа 2022 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi