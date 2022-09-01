Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой живописи “Мой Азербайджан” в Италии

Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой изобразительного искусства "Мой Азербайджан", организованной по случаю открытия Центра азербайджанской культуры в новом здании посольства Азербайджана в Италии.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой изобразительного искусства "Мой Азербайджан", организованной по случаю открытия Центра азербайджанской культуры в новом здании посольства Азербайджана в Италии.

Кaк сообщает Report, на выставке представлены уникальные образцы азербайджанской живописи различных стилей, начиная от реализма и до модернизма и постмодернизма.

Отметим, что в ходе государственного визита в Италию в феврале 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с недвижимостью, предназначенной для посольства в Риме и Центра азербайджанской культуры при нем, дали поручения и рекомендации, связанные с капитальным ремонтом здания.

Было сообщено, что здание, построенное в 40-е годы прошлого века, расположено по адресу Виа Джованни Баттиста де Росси, 27 на территории Номентано-Вилла Торлония, где находятся дипломатические представительства.

Первый и второй этажи здания предназначены для Центра азербайджанской культуры, а 3-5 этажи - для посольства.

Начало деятельности Центра азербайджанской культуры в Риме, где сосредоточено богатейшее всемирное историческое наследие, является одним из важнейших шагов по пропаганде нашей страны, и служит популяризации на высшем уровне Азербайджана, считающегося колыбелью мультикультурализма в мире. Италия занимает особое место среди стран, где Фонд Гейдара под руководством первой леди Мехрибан Алиевой осуществляет важные меры по популяризации Азербайджана на мировом уровне. Начало функционирования Центра азербайджанской культуры в Риме откроет широкие возможности для популяризации богатого историко-культурного наследия нашей страны, осуществления между Азербайджаном и Италией более эффективной деятельности в культурной, научной, образовательной, гуманитарной сферах.

В оформлении интерьера Центра культуры использованы изображения государственных символов Азербайджана, элементы национальных ремесел, в том числе шебеке. В различных экспозиционных залах центра представлены экспонаты, отображающие историю Азербайджана. Все экспонаты, включая старинное оружие, изделия из меди, образцы коврового искусства, ювелирные изделия, национальная одежда и аксессуары, свидетельствуют о древней, богатой истории и культуре Азербайджана. В центре созданы все условия для проведения различных мероприятий и встреч.

Азербайджанские ковры являются одними из ценнейших жемчужин экспозиции в центре. В центре, где представлены образцы различных школ нашего национального ковроткачества, экспонируются в широком ассортименте старинные ковры и ковровые изделия. Здесь представлена информация на итальянском языке об истории азербайджанских школ ковроделия и этапах их развития. Кроме того, приведена обширная информация об азербайджанских миниатюрах, сформировавшемся в нашей стране с древних времен виде изобразительного искусства - школе миниатюры. В экспозиции, в которой представлены ювелирные изделия и предметы украшения, образцы всех направлений народного творчества, резьба по дереву, привлекают внимание и национальные костюмы Азербайджана.

В Центре азербайджанской культуры представлены книги о культуре, искусстве, ремеслах Азербайджана, наскальных рисунках, искусстве миниатюры, нашей национальной музыке, ювелирных украшениях, коврах, изданные Фондом Гейдара Алиева на итальянском языке. В центре также экспонируются изданные в Италии за последние годы книги по истории, культуре, литературе и внешней политике Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с выставкой изобразительного искусства «Мой Азербайджан», организованной по случаю открытия центра. На выставке представлены уникальные образцы азербайджанской живописи различных стилей, начиная от реализма и до модернизма и постмодернизма.

В центре также есть кабинет, оснащенный специальным оборудованием для проведения онлайн занятий, обучения азербайджанскому языку в рамках научно-образовательных обменов между двумя странами. Здесь также отведено широкое место популяризации азербайджанской музыки. Организована выставка наших старинных музыкальных инструментов и создан уголок из компакт-дисков азербайджанской музыки различных жанров и соответствующих изданий на итальянском языке. Кроме того, в центре созданы условия для приготовления блюд азербайджанской национальной кухни и проведения соответствующих мастер-классов и тренингов.