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Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе

Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе 14 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств, участвующие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, ознакомились с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе, передает Report.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой ЭКСПО Центральная Азия 2023 в Душанбе

14 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств, участвующие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, ознакомились с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе, передает Report.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev views EXPO Central Asia 2023 exhibition in Dushanbe
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Düşənbədə “EKSPO Mərkəzi Asiya 2023” sərgisi ilə tanış olub

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