Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе

Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе

14 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств, участвующие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, ознакомились с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе, передает Report.

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14 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств, участвующие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, ознакомились с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе, передает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President Ilham Aliyev views EXPO Central Asia 2023 exhibition in Dushanbe