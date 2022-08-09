Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отправился с рабочим визитом в Турцию.

9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Как сообщает Report, в аэропорту города Конья, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, губернатор города Конья Вахдеттин Озкан и другие официальные лица.

Глава государства поприветствовал отряд почетного караула.