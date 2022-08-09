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Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию 9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отправился с рабочим визитом в Турцию.
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 12:32
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Как сообщает Report, в аэропорту города Конья, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, губернатор города Конья Вахдеттин Озкан и другие официальные лица.

Глава государства поприветствовал отряд почетного караула.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev pays working visit to Turkiye 
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib

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