Президент Ильхам Алиев: Отношения с администрацией Байдена были на абсолютном нуле

Внешняя политика
27 августа 2025 г. 10:28
Отношения Азербайджана с администрацией экс-президента США Джо Байдена были на абсолютном нуле.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

"Байден снова ввел в действие 907-ю поправку. Поправка была отменена в 2001 году. Почему? Потому что мы им были нужны в Афганистане. Им нужно было наше небо, им нужно было наше море. Им нужна была железная дорога. Мы оказывали очень важную поддержку американской логистике и транспорту. Как только Байден сбежал из Афганистана, они снова ввели против нас санкции. Как можно быть настолько неблагодарным?! Что мы могли думать о них? И мы прервали все отношения с администрацией Байдена. Они были на абсолютном нуле. Это была катастрофа. А Трамп совершенно другой. Он человек, который, я уверен, сделает Америку не только снова великой. Он сделает Америку снова достойной восхищения. Такой, какой мы все восхищались во все времена, когда США были символом процветания, свободы и развития. Он сделает это", - сказал глава государства..

"Я уверен, что если он сумел за шесть месяцев принести мир во многие регионы планеты, он это сделает. Но он сталкивается с сильным сопротивлением, вся система против него. И еще я хотел бы подчеркнуть, что меня особенно тронуло его поведение во время покушения на его жизнь. Это нельзя сыграть - ни один спичрайтер, ни один политический советник не способен на такое. Это была нормальная человеческая реакция. Президент Трамп — смелый человек и великий лидер. И я действительно горжусь, что он относится ко мне как к другу",- добавил он.

Версия на азербайджанском языке

