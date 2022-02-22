Президент Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и России развиваются очень динамично

Отношения Азербайджана и России развиваются очень динамично.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
"Мы находимся в постоянном контакте, созваниваемся и конечно личные встречи всегда имеют особое значение, тем более, как вы отметили, в преддверии подписания, я думаю, важнейшего документа между нашими странами.
И символично, что это происходит в канун, как вы отметили, 30-летия установления дипотношений между нашими странами. Думаю, что этот документ однозначно будет иметь очень позитивное значение для наших стран, для нашего взаимодействия, также для региональной безопасности", - заявил глава государства.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан ценит "добрососедские отношения, которые сложились между нашими странами".
Напомним, в ходе официального визита президента Азербайджана в Россию планируется подписать Декларацию о союзническом взаимодействии.