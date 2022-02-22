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Президент Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и России развиваются очень динамично

Президент Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и России развиваются очень динамично Отношения Азербайджана и России развиваются очень динамично.
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 16:34
Президент Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и России развиваются очень динамично
Ильхам Алиев

Отношения Азербайджана и России развиваются очень динамично.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Мы находимся в постоянном контакте, созваниваемся и конечно личные встречи всегда имеют особое значение, тем более, как вы отметили, в преддверии подписания, я думаю, важнейшего документа между нашими странами.

И символично, что это происходит в канун, как вы отметили, 30-летия установления дипотношений между нашими странами. Думаю, что этот документ однозначно будет иметь очень позитивное значение для наших стран, для нашего взаимодействия, также для региональной безопасности", - заявил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан ценит "добрососедские отношения, которые сложились между нашими странами".

Напомним, в ходе официального визита президента Азербайджана в Россию планируется подписать Декларацию о союз­ническом взаимодействии.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycan-Rusiya münasibətləri çox dinamik inkişaf edir”
Версия на английском языке President Aliyev: Relations between Azerbaijan and Russia developing dynamically

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