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Президент Ильхам Алиев: От эффективного сотрудничества между Ташкентом и Баку зависят позитивные процессы в наших регионах

Президент Ильхам Алиев: От эффективного сотрудничества между Ташкентом и Баку зависят позитивные процессы в наших регионах От эффективного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном во многом зависят позитивные процессы в регионе.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 13:55
Президент Ильхам Алиев: От эффективного сотрудничества между Ташкентом и Баку зависят позитивные процессы в наших регионах

От эффективного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном во многом зависят позитивные процессы в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Сегодня регион Центральной Азии, Южного Кавказа, Каспия превращается в единый геополитический регион, и от эффективного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном во многом зависят позитивные процессы в наших региона", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Positive developments in our regions depend on effective cooperation between Tashkent and Baku
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Regionlarımızda müsbət proseslər Daşkənd ilə Bakı arasında səmərəli əməkdaşlıqdan asılıdır

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