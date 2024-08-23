Президент Ильхам Алиев: От эффективного сотрудничества между Ташкентом и Баку зависят позитивные процессы в наших регионах

От эффективного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном во многом зависят позитивные процессы в регионе.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
"Сегодня регион Центральной Азии, Южного Кавказа, Каспия превращается в единый геополитический регион, и от эффективного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном во многом зависят позитивные процессы в наших региона", - отметил глава государства.