О нас

Ильхам Алиев: Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида

Ильхам Алиев: Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 11:15
Ильхам Алиев: Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида

Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта в ходе выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Глава государства отметил, что с конца 2020 года тысячи иностранных дипломатов, журналистов, представителей НПО и политиков, в том числе из стран ДН, посетили освобожденные территории и стали свидетелями варварства, совершенного Арменией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Liberated territories of Azerbaijan were turned into example of urbicide, culturicide, ecocide
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanın azad olunmuş əraziləri klassik urbisid, kultursid və ekosid nümunələridir"

Самое важное

Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
2 марта 2023 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
1 марта 2023 г. 23:03
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
1 марта 2023 г. 22:32
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
1 марта 2023 г. 22:23
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
1 марта 2023 г. 22:20
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
1 марта 2023 г. 22:13
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
1 марта 2023 г. 22:10
В бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции
ФотоВ бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции
1 марта 2023 г. 17:15
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
1 марта 2023 г. 13:34
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
1 марта 2023 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi