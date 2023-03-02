Ильхам Алиев: Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида

Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида.

Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта в ходе выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Глава государства отметил, что с конца 2020 года тысячи иностранных дипломатов, журналистов, представителей НПО и политиков, в том числе из стран ДН, посетили освобожденные территории и стали свидетелями варварства, совершенного Арменией.