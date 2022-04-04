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Ильхам Алиев: Азербайджано-российские отношения успешно развиваются и укрепляются

Ильхам Алиев: Азербайджано-российские отношения успешно развиваются и укрепляются "За последние 30 лет азербайджано-российские отношения, основанные на многовековых традициях дружбы и добрососедства, успешно развиваются и укрепляются в духе стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на принципах вз
Внешняя политика
4 апреля 2022 г. 11:23
Ильхам Алиев: Азербайджано-российские отношения успешно развиваются и укрепляются

"За прошедшие три десятилетия азербайджано-российские отношения, опираясь на многовековые традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, успешно развивались и укреплялись в духе стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и доверия, учета интересов друг друга".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме, направленном президентом Ильхамом Алиевым президенту России Владимиру Путину.

"Сегодня большое удовлетворение вызывают наши межгосударственные связи, характеризуемые активным политическим диалогом, плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах. Ярким свидетельством динамичного развития двусторонних отношений являются устойчивый рост взаимной торговли и инвестиций, солидная договорно-правовая база, эффективная реализация совместных проектов и инициатив в разных областях", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rusiya ilə münasibətlərin hazırkı durumunu qiymətləndirib

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