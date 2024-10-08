Президент Ильхам Алиев: Объявление Лачына культурной столицей СНГ воспринято азербайджанским народом с большой благодарностью

Объявление Лачына культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народом.

Объявление Лачына культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ город Лачын Восточно-Зангезурского региона Азербайджана объявлен культурной столицей СНГ в 2025 году. Лачын – один из городов Азербайджана, который на протяжении почти 30 лет находился под оккупацией Армении и был почти полностью разрушен. Сегодня город Лачын уже восстановлен. Здесь началась новая жизнь, вернулись бывшие вынужденные переселенцы. Объявление Лачына культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народом", - сказал глава государства.