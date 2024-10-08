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Президент Ильхам Алиев: Объявление Лачына культурной столицей СНГ воспринято азербайджанским народом с большой благодарностью

Президент Ильхам Алиев: Объявление Лачына культурной столицей СНГ воспринято азербайджанским народом с большой благодарностью Объявление Лачына культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народом.
Внешняя политика
8 октября 2024 г. 17:52
Президент Ильхам Алиев: Объявление Лачына культурной столицей СНГ воспринято азербайджанским народом с большой благодарностью

Объявление Лачына культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ город Лачын Восточно-Зангезурского региона Азербайджана объявлен культурной столицей СНГ в 2025 году. Лачын – один из городов Азербайджана, который на протяжении почти 30 лет находился под оккупацией Армении и был почти полностью разрушен. Сегодня город Лачын уже восстановлен. Здесь началась новая жизнь, вернулись бывшие вынужденные переселенцы. Объявление Лачына культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народом", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Declaration of Lachin as CIS cultural capital received with great gratitude by Azerbaijani nation
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Laçının MDB-nin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük minnətdarlıqla qarşılanıb

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