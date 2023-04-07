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Президент Ильхам Алиев: Обсуждаемые вопросы преследуют одну цель – углублять двустороннее сотрудничество

Президент Ильхам Алиев: Обсуждаемые вопросы преследуют одну цель – углублять двустороннее сотрудничество Грузия и Азербайджан на протяжении многих лет находятся в тесной связи друг с другом. Мы – друзья, союзники, наши народы связывают узы братства.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 15:47
Президент Ильхам Алиев: Обсуждаемые вопросы преследуют одну цель – углублять двустороннее сотрудничество

Грузия и Азербайджан на протяжении многих лет находятся в тесной связи друг с другом. Мы – друзья, союзники, наши народы связывают узы братства.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

"Все обсуждаемые вопросы преследуют одну цель – углублять двустороннее сотрудничество и предпринимать все необходимые шаги для будущего наших народов. Сегодня были обсуждены многие очень важные вопросы, и на основе достигнутых договоренностей мы будем выстраивать и нашу будущую деятельность", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The issues discussed have one goal – to deepen bilateral cooperation
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Gürcüstan və Azərbaycan uzun illər bir-birilə sıx əlaqədədir, biz dostuq, müttəfiqik"

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