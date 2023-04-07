Президент Ильхам Алиев: Обсуждаемые вопросы преследуют одну цель – углублять двустороннее сотрудничество

Грузия и Азербайджан на протяжении многих лет находятся в тесной связи друг с другом. Мы – друзья, союзники, наши народы связывают узы братства.

Грузия и Азербайджан на протяжении многих лет находятся в тесной связи друг с другом. Мы – друзья, союзники, наши народы связывают узы братства.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

"Все обсуждаемые вопросы преследуют одну цель – углублять двустороннее сотрудничество и предпринимать все необходимые шаги для будущего наших народов. Сегодня были обсуждены многие очень важные вопросы, и на основе достигнутых договоренностей мы будем выстраивать и нашу будущую деятельность", - подчеркнул глава государства.