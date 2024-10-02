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Президент Ильхам Алиев обратился к участникам Международного Бакинского форума омбудсменов

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам Международного Бакинского форума омбудсменов Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам Бакинского международного форума "Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека".
Внешняя политика
2 октября 2024 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам Международного Бакинского форума омбудсменов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам Бакинского международного форума "Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека".

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"Уважаемые участники форума,

Искренне приветствую вас по случаю открытия Бакинского международного форума "Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека".

Вы приехали в Азербайджан в чрезвычайно важный для нашего народа исторический период. Уже как год полностью восстановлены суверенитет и конституционный строй Азербайджана, ликвидирована существовавшая на наших территориях "серая" зона и положен конец сепаратизму.

Как вам известно, Армения, игнорируя международное право, резолюции Совета Безопасности ООН и других международных организаций, на протяжении около тридцати лет удерживала земли Азербайджана под оккупацией, провела здесь этническую чистку, превратив более миллиона наших соотечественников в беженцев и вынужденных переселенцев.

Хотя конфликт завершился, к сожалению, тяжелые последствия тридцатилетней военной агрессии Армении все еще сохраняются, создавая большую угрозу для жизни людей и окружающей среды. Армения, совершая экоцид, урбицид и культуроцид на наших территориях, которые долгое время держала под оккупацией, загрязняла и отравляла наши земли и реки, уничтожала наши леса, разрушала наши города и села, а также заложила многочисленные мины, которые угрожают праву людей жить здесь и наносят серьезный ущерб окружающей среде. В то же время было уничтожено имеющее общечеловеческое значение культурное наследие нашего народа, до основания разрушены наши религиозно-культурные памятники.

Также нарушая свои обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права, Армения отказывается предоставить информацию о судьбе лиц, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, и точном местонахождении массовых захоронений. Армения должна извиниться за все эти преступления.

Для возвращения на родные земли наших соотечественников, чьи фундаментальные права на протяжении более тридцати лет грубо нарушались и которые были изгнаны из родных краев, на наших освобожденных от оккупации территориях ведутся широкомасштабные строительные работы, восстанавливаются разрушенные в период оккупации инфраструктура и экосистема, в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зоной «зеленой энергии», строятся новые города и села. Вы посетите наши освобожденные от оккупации территории, ознакомитесь с местами, подвергшимися вандализму, и проводимыми здесь в настоящее время работами по реконструкции и восстановлению.

Уважаемые участники Форума,

Тема Международного Бакинского форума представляет особую актуальность для всего человечества. Изменения климата являются одной из глобальных проблем, угрожающих устойчивому развитию и безопасности всех стран. Однако изменения климата прямо или косвенно влияют не только на социально-экономическое благополучие государств, но и на повседневную жизнь и образ жизни простых людей, создают ряд серьезных трудностей с точки зрения защиты и обеспечения основных прав человека.

Изменения климата и их последствия лишают людей возможности должным образом реализовать свои права на жизнь, здоровье, питание, чистую воду, жилье и другие права, а также, углубляя неравенство, крайне затрудняют обеспечение прав уязвимых групп населения.

Азербайджан входит в число стран, которые придают особое значение борьбе с изменениями климата и их негативными последствиями в соответствии с обязательствами, вытекающими из Целей устойчивого развития ООН. Неслучайно, один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определен как "Страна чистой окружающей среды и зеленого роста". В соответствии с этим приоритетом в нашей стране проводится целенаправленная работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению озеленений, обеспечению рационального использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии.

Азербайджан в то же время является страной, вносящей вклад в глобальные климатические действия. Примечательно, что данный Форум проводится в преддверии имеющей особое значение для всего мира 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которую Азербайджан будет принимать в ноябре текущего года. Проведение столь престижного мероприятия в нашей стране является свидетельством большого уважения и доверия к Азербайджану, а также вклада нашей страны на всех уровнях в предотвращение изменений климата. Верю, что COP29 придаст важный импульс усилению климатической солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира.

Организация сегодняшнего мероприятия в Азербайджане демонстрирует решимость нашей страны как в предотвращении изменений климата, так и в защите прав человека. Форум важен с точки зрения обсуждения проблем, вызванных изменениями климата, и их решения, исходя из перспективы прав человека, а также обмена положительным опытом в этой сфере. Я высоко оцениваю партнерские связи между присутствующими здесь омбудсменами зарубежных стран и представителями национальных правозащитных институтов, считаю важным интенсифицировать контакты для системного, координированного и более эффективного налаживания будущего взаимодействия по представляющим взаимный интерес вопросам, которые будут обсуждаться на Форуме.

Верю, что Форум создаст широкие возможности для выдвижения новых инициатив и подходов в сфере защиты прав человека в контексте изменений климата, консолидации общих усилий в борьбе с явлениями, серьезно препятствующими обеспечению этих прав, развития партнерских отношений между омбудсменами и национальными правозащитными институтами, а также взаимного обмена опытом и мнениями.

Желаю вам всего наилучшего и успехов работе мероприятия".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev addresses participants of International Baku Forum of Ombudsmen
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Ombudsmanların Beynəlxalq Bakı Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

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