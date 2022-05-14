Президент Ильхам Алиев: Завораживающая природа Ризе напоминает рай

"Я впервые в Ризе. Я много наслышан об этом крае. Наблюдая из окна самолета за этой прекрасной картиной, и наблюдая здесь, я сказал дорогому брату, что эти места напоминают рай."

"Я впервые в Ризе. Я много наслышан об этом крае. Наблюдая из окна самолета за этой прекрасной картиной, и наблюдая здесь, я сказал дорогому брату, что эти места напоминают рай."

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в турецком городе Ризе.

"Прекрасная, завораживающая природа Ризе, Артвина, черноморского региона – огромное богатство. Но самое большое богатство – люди этого региона. Отважные, патриотичные, воинственные люди, стоящие на страже Турецкой Республики. Да здравствуют эти люди", - подчеркнул президент.