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Президент Ильхам Алиев: Завораживающая природа Ризе напоминает рай

Президент Ильхам Алиев: Завораживающая природа Ризе напоминает рай "Я впервые в Ризе. Я много наслышан об этом крае. Наблюдая из окна самолета за этой прекрасной картиной, и наблюдая здесь, я сказал дорогому брату, что эти места напоминают рай."
Внешняя политика
14 мая 2022 г. 17:14
Президент Ильхам Алиев: Завораживающая природа Ризе напоминает рай

"Я впервые в Ризе. Я много наслышан об этом крае. Наблюдая из окна самолета за этой прекрасной картиной, и наблюдая здесь, я сказал дорогому брату, что эти места напоминают рай."

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в турецком городе Ризе.

"Прекрасная, завораживающая природа Ризе, Артвина, черноморского региона – огромное богатство. Но самое большое богатство – люди этого региона. Отважные, патриотичные, воинственные люди, стоящие на страже Турецкой Республики. Да здравствуют эти люди", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rizə haqqında: "Əziz qardaşıma dedim ki, bu yerlər cənnətə bənzəyir"

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