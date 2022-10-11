Ильхам Алиев: Создание Кыргызско-Азербайджанского фонда развития послужит привлечению инвестиций

Создание совместного Кыргызско-Азербайджанского фонда развития послужит привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Создание совместного Кыргызско-Азербайджанского фонда развития послужит привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Как cообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по итогам первого заседания Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в Бишкеке.

Глава государства подчеркнул, что нынешний визит в Бишкек имеет особое значение, напомнив, что полгода назад президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Азербайджан.

"Полгода назад мы принимали его в Баку, а сегодня я нахожусь в Бишкеке. Это говорит о том, что мы хотим реализовать все, что наметили. Как правило, ответные визиты реализуются не раньше, чем через год, в нашем случае - полгода. Это демонстрация как раз того, что мы нацелены на конкретный результат. Должен с удовлетворением отметить то, что часть того, что наметили во время Бакинской сессии уже реализовано. В первую очередь - создание совместного Кыргызско-Азербайджанского фонда развития, который будет служить делу развития, привлечения инвестиций, созданию рабочих мест и создавать еще больше предпосылок для наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере", - заявил глава государства.