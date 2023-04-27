Президент Ильхам Алиев: Необходимо проводить широкий обмен мнениями о перспективах азербайджано-французских отношений

Необходимо проводить широкий обмен мнениями о перспективах азербайджано-французских отношений.

Необходимо проводить широкий обмен мнениями о перспективах азербайджано-французских отношений.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонну.

Выразив уверенность в проведении в ходе визита Катрин Колонны в нашу страну всесторонних обсуждений по многим вопросам, глава государства подчеркнул, что это может быть полезно для будущего сотрудничества. Президент Азербайджана довел до внимания, что обмен мнениями о перспективах связей важен с точки зрения составления дорожной карты для очередного этапа.

Отметив, что повестка дня двусторонних отношений всегда очень широка, президент Ильхам Алиев сказал, что сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и других сферах имеет хорошую историю.