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Ильхам Алиев: Некоторые члены Европарламента ведут себя как маньяки

Ильхам Алиев: Некоторые члены Европарламента ведут себя как маньяки Мы с Еврокомиссией работаем одновременно по разным направлениям, расширяем сотрудничество в области энергетики. Еврокомиссия обратилась к нам с просьбой увеличить экспорт газа в Европу, потому что там испытывают сложности. Мы обсуждаем вопросы, касающиеся
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 16:13
Ильхам Алиев: Некоторые члены Европарламента ведут себя как маньяки

Мы с Еврокомиссией работаем одновременно по разным направлениям, расширяем сотрудничество в области энергетики. Еврокомиссия обратилась к нам с просьбой увеличить экспорт газа в Европу, потому что там испытывают сложности. Мы обсуждаем вопросы, касающиеся линий коммуникаций, торговли, инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Подчеркнув, однако, что Европарламент как институт создает препятствия для этого, глава государства отметил: "Это некая безответственная группа людей. Некоторые из них ведут себя как маньяки, ибо их антиазербайджанские настроения и высказывания выходят за рамки нормального психологического состояния человека. Я хочу максимально придерживаться дипломатической лексики. Что мы можем сделать? Они приняли более десяти антиазербайджанских резолюций. Одной больше, одной меньше. Для нас это не важно. Мы лишь сожалеем об этом. Мы можем только заявить, что это касается не всех членов Евросоюза".

Касаясь случаев коррупции в Европейском парламенте, президент Ильхам Алиев заявил, что этот институт должен в первую очередь решить свои коррупционные проблемы. Вместо того, чтобы обвинять других в каком-то конкретном проступке, ему следует заняться собственными проблемами.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Avropa Parlamentində bəziləri özünü manyak kimi aparır"

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